МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск экс-премьера Украины Юлию Тимошенко по уголовной статье. Такая карточка появилась в базе розыска.

В карточке указали, что Тимошенко разыскивают по статье УК. При этом не уточнялось, по какой именно.

В графе установочные данные отметили, что гражданка Украины родилась 27 ноября 1960 года в городе Днепропетровске.

Ранее стало известно, что суд зарегистрировал материалы дела в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона*. Его заочно обвинили по четырем уголовным статьям.

Весной 2022 года Гордон* опубликовал на двух своих каналах в YouTube видеоролик, в котором призывал президента Джо Байдена начать войну против России, в том числе с применением ядерного оружия.

*Дмитрий Гордон признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.