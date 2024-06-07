Уголовное дело журналиста Гордона поступило в военный суд

Второй Западный окружной военный суд зарегистрировал материалы дела в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона*, заочно обвиняемого по четырем уголовным статьям, в частности, за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщили на сайте суда.

В карточке дела на сайте суда говорится, что материалы поступили 6 июня. Оно будет рассматриваться судьей единолично.

Украинского журналиста обвинили по четырем статьям Уголовного кодекса. Если точнее, то Гордона* также обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, а также в публичных призывах к развязыванию агрессивной войны.

Санкции по последней статье УК РФ предполагают лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

По данным следствия, весной 2022 года он разместил на двух своих каналах в YouTube видеозапись, в которой призывал американского президента начать войну против России, в том числе с применением ядерного оружия. Он также обвинял армию РФ якобы в совершении военных преступлений. Летом 2022 года его объявили в международный розыск.

В начале этого года МВД России переобъявило журналиста в розыск.

*Дмитрий Гордон признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.