МВД Кубы заявило о засланном из США сообщнике стрелявших с катера

Силовые службы Кубы задержали в стране гражданина, который прибыл из США для встречи вооруженной группы на катере под американским флагом. Об этом в Facebook* сообщило МВД республики.

«На территории страны задержали гражданина Дуниэля Эрнандеса Сантоса, направленного из США для приема вооруженной группы», — заявили в ведомстве.

В МВД добавили, что задержанный признал свою причастность к ситуации со стрельбой.

В ночь на 26 февраля катер с номером Флорида FL7726SH вошел в территориальные воды Кубы. Когда пограничники приблизились к судну, с него открыли огонь. В результате перестрелки силовики уничтожили четыре человека, еще шестеро получили ранения.

Позднее МВД установило, что на катере находились 10 кубинцев, проживающих в США, некоторые из них имели криминальное прошлое. Ведомство считает, что они намеревались проникнуть на остров с террористическими целями.

