МВД Кубы установило организатора диверсии с катером из США

Предполагаемым организатором диверсии с американским катером у берегов Кубы является проживающая в США глава антиправительственного «Движения 30 ноября» Маритца Луго Фернандес. Об этом в эфире телеканала Caribe сообщил представитель органов госбезопасности Йосвани Карденас Лопес.

«Мы установили авторство акции со стороны контрреволюционерки Маритцы Луго Фернандес, проживающей в Соединенных Штатах. На территории ее усадьбы готовили эти действия. Она является главарем движения „30 ноября“», — рассказал подполковник.

Лопес уточнил, что некоторые задержанные на катере также входили в это движение, занимались организационной работой, искали финансирование и вносили собственные деньги. Группа планировала атаковать воинские подразделения и спровоцировать общественные беспорядки.

В ночь на 26 февраля в территориальные воды Кубы вошел катер с номером FL7726SH, с него открыли огонь по пограничникам. Ответными выстрелами силовики ликвидировали четырех человек, еще шестеро получили ранения.