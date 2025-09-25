Мужчины из Западной Германии дали Меркель обидное прозвище

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в начале карьеры столкнулась с нападками из-за половой принадлежности. Однопартийцы придумали ей обидное прозвище, которое раскрыла в мемуарах «107 дней» бывший вице-президент США Камала Харрис, сообщил РБК .

Будучи вице-президентом США, она встретилась с Меркель в 2021 году во время ее последнего визита в Штаты. После официального мероприятия канцлер рассказала Харрис, как тяжело ей пришлось в начале карьеры. В партии доминировали мужчины из Западной Германии считавшие, что женщинам, тем более из Восточной Германии, не место в политике.

«Когда стало ясно, насколько она сильна, нападки на нее стали личными и подлыми», — рассказала Харрис.

Меркель произнесла свое прозвище по-немецки. Переводчик уточнил, что это название очень уродливой птицы.

В собственных мемуарах «Свобода» Меркель рассказывала, как в юности сверстники называли ее Каси по первым буквам девичьей фамилии — Каснер. Она училась на отлично и особенно хорошо справлялась с математикой.