Мужчину с нашивками ВСУ заметили на митинге в Грузии

Мужчина с нашивками ВСУ на одежде пришел на митинг оппозиции у парламента в Тбилиси. Его заметили среди протестующих, сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, мужчина был одет в военную куртку, на левом рукаве были две нашивки в виде флагов Украины и Грузии. Такие нашивки носят иностранные наемники на Украине. На правом рукаве также было нанесено изображение модифицированного в агрессивном стиле трезубца.

На митингах оппозиции в Тбилиси часто встречаются мужчины в камуфляже и с тактическими рюкзаками, но они чаще всего используют нашивки с флагами Грузии.

Акции протеста в Грузии начались в конце ноября после решения премьер-министра Ираклия Кобахидзе приостановить начало переговоров о членстве страны в Евросоюзе до 2028 года. В минувшую пятницу в центре Тбилиси состоялся очередной митинг.