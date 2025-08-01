Мужчина умер после пересадки волос в Стамбуле

Турист из Великобритании скончался после операции по пересадке волос в Стамбуле. Об этом сообщил The Sun .

По информации таблоида, 38-летний британец специально прилетел в Турцию ради процедуры. В понедельник, 28 июля, ему провели операцию, длившуюся пять часов.

Вскоре после вмешательства самочувствие мужчины резко ухудшилось, его отвезли в клинику для оказания экстренной медицинской помощи, но врачам спасти пациента не удалось.

Точная причина смерти туриста пока не называется. Проводятся соответствующие экспертизы, к делу подключилась местная полиция.

Ранее стало известно, что житель Химок умер после обследования на томографе с использованием контраста. По словам членов его семьи, он был абсолютно здоров и не страдал хроническими заболеваниями.