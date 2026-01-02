В Киеве девушку изнасиловали, убили и сбросили в ручей

Правоохранители стояли на берегу и обсуждали, смеясь, кто будет доставать тело.

«Посмотри, там серебряные сережки. Интересно, а раки есть?» — сказал один из полицейских.

Авторы издания, ссылаясь на местные паблики, сообщили, что девушку изнасиловали и убили, а затем ее тело сбросили в ручей. В полиции заявили, что проводится расследование, устанавливаются причины смерти женщины, но, по предварительной информации, признаков насильственной смерти обнаружено не было.