В Киеве девушку изнасиловали, убили и сбросили в ручей
В Киеве полицейские смеялись, обсуждая изнасилованную и убитую девушку
В украинской столице полицейские обнаружили тело девушки в реке Сырец возле посольства США. Кадры опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».
Правоохранители стояли на берегу и обсуждали, смеясь, кто будет доставать тело.
«Посмотри, там серебряные сережки. Интересно, а раки есть?» — сказал один из полицейских.
Авторы издания, ссылаясь на местные паблики, сообщили, что девушку изнасиловали и убили, а затем ее тело сбросили в ручей. В полиции заявили, что проводится расследование, устанавливаются причины смерти женщины, но, по предварительной информации, признаков насильственной смерти обнаружено не было.