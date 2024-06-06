Мужчина смотрел порно и мастурбировал перед женщиной в торговом центре

В Австралии предстал перед судом мужчина, мастурбировавший в торговом центре осенью 2023 года. Все это он делал на глазах у незнакомой женщины, сообщило издание Geelong Advertiser.

По данным следствия, утром 22 октября Дин Роберт Андерсон из города Джелонг зашел в торговый центр, прикрывая футболкой вытащенный из ширинки пенис. Когда он проходил мимо одного из магазинов, то начал мастурбировать перед женщиной, идущей навстречу. После этого остановился рядом с торговым автоматом и начал смотреть порно. При этом он смотрел по сторонам, искал женщин.

Во второй раз не повезло все той же австралийке, так как Андерсон прошел мимо нее еще раз, вытащив пенис из штанов. Женщина узнала номер машины неадекватного посетителя и сообщила в полицию о его выходках.

Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения, чтобы проверить показания пострадавшей. В начале июня любителя порно судили, но вердикт пока не вынесли. Его отложили на полгода из-за болезни Андерсона, мужчину парализовало ниже груди из-за несчастного случая.

Адвокат, защищающий эксгибициониста, заявил, что его подзащитный якобы стыдится своего поведения.

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