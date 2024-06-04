Стилист Лисовец назвал обнаженное тело основным трендом лета 2024 года

Лето 2024 года — это сезон оголения, потому что его трендом станет обнаженное тело. Об этом Пятому каналу рассказал стилист Владислав Лисовец.
По его словам, стоит сделать выбор в пользу кроп-топов и мини-юбок. Однако важно балансировать, чтобы не выглядеть вульгарно. Например, добавить к образу удлиненный пиджак.
Лисовец добавил, что спортивную обувь пока лучше убрать в глубь шкафа. Вместо нее стоит приобрести лодочки на небольшом каблуке. Также отлично дополнят образ соломенная сумка и очки необычной формы, добавил сайт KP.RU.