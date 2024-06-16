Мужчина с топором набросился на полицейских во время марша фанатов в Гамбурге

Bild: на Евро-2024 полиция открыла огонь по мужчине с «золотым» топором

Полицейские открыли огонь по мужчине с топором золотого цвета во время шествия голландских футбольных болельщиков в Гамбурге на Евро-2024. Об этом сообщило издание Bild .

«На марше голландских болельщиков в 12:30 (13:30 по московскому времени) полицейским пришлось принять меры против мужчины, который бросился на правоохранителей с топором золотого цвета», — написали авторы материала.

Сначала против нападавшего применили перцовый баллончик, а затем оружие. После нескольких выстрелов мужчина упал на землю, его госпитализировали. Для пресечения беспорядков на улицах Гамбурга задействовали около 200 полицейских.

Евро-2024 стартовал в Германии 14 июня. Накануне команда Испании обыграла сборную Хорватии в матче первого тура группового этапа. Встреча завершилась со счетом 3:0.