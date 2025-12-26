Мужчина с ножом ранил и облил химикатами сотрудников завода в Японии

NHK: от нападения неизвестного на завод в Мисиме пострадали 15 человек

Неизвестный, вооруженный ножом, напал на сотрудников шинного завода в японском городе Мисима. Об этом сообщил телеканал NHK .

По подозрению в нападении задержали 38-летнего местного жителя. По информации полиции, преступник ранил восемь человек. Еще на семерых сотрудников он вылил какую-то жидкость, предположительно, отбеливатель.

Всего пострадали 15 человек, 14 из них госпитализировали, все они находятся в сознании. Предварительно, преступник был связан с заводом, в момент нападения на нем был противогаз.

Ранее в Одинцове 15-летний подросток пришел в школу с ножом и зарезал четвероклассника. Он также ранил охранника и нескольких учеников.

Незадолго до нападения девятиклассник разослал 11-страничный манифест под названием «Мой гнев». В тексте школьник излил ненависть к обществу, а также высказал свое мнение о вопросах национальностей и религий. Одноклассники раскритиковали выложенный в чате документ и нецензурно прокомментировали его.