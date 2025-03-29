Мужчина с ножом напал на жителей Тронхейма

В норвежском городе Тронхейм мужчина ранил четверых человек. Полиция схватила преступника. Одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщила газета Nidaros .

Нападение произошло днем 29 марта в частном доме. Пока он расправлялся с людьми, пятый человек позвал на помощь.

Один получил тяжелые ранения, медики провели ему сердечно-легочную реанимацию. Еще двух госпитализировали с серьезными, но не опасными для жизни травмами, одного — с легкими. Полиция оцепила территорию и скрутила 40-летнего подозреваемого. Его мотивы неизвестны.

Местный житель рассказал журналистам, что в этом доме часто происходили шумные разборки. В последнее время соседи несколько раз вызывали полицию. В субботу он вышел из дома, когда экстренные службы уже подъехали к месту ЧП.

«Я увидел, как на тротуаре лежит раненый человек, а еще один был в наручниках. Потом я увидел, что ситуация стала немного серьезнее, чем в последние несколько недель», — сказал он.

Еще одно нападение произошло 27 марта в центре Амстердама. Полиция сообщила, что 30-летний украинец ранил пятерых человек.