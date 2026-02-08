Мужчина прятал нафталиновые шарики-конфеты в детских книгах

Амстердамца подозревают в том, что он подкладывал в детские книги нафталиновые шарики, замаскированные под конфеты. Об этом сообщило издание NL Times .

«Арестован 51-летний мужчина по подозрению в размещении нафталиновых шариков в детском отделе местной библиотеки. Эти шарики, похожие на конфеты, токсичны и запрещены голландским законодательством», — отметили журналисты.

О находке нафталина в детской зоне библиотеки сообщили в полицию 20 января. Правоохранители установили личность подозреваемого по записям с камер видеонаблюдения и задержали его дома 22 января.

Подозреваемый неоднократно ссылался на свое право хранить молчание. Пока его мотивы остаются неизвестными.

