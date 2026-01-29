Няня залила средство для прочистки труб в рот ребенку

Во Франции будут судить няню, залившую щелочь в рот 11-месячному ребенку

Во Франции прошел суд присяжных над 27-летней Мириам Жауэн, которая залила средство для прочистки труб в рот 11-месячной девочке. Об этом сообщило издание Le Figaro .

Причиной своего жестокого поступка Жауэн назвала плач ребенка. Она сорвалась и заставила девочку выпить опасную жидкость. Врачи диагностировали сильные ожоги пищеварительной и дыхательной систем, спасти пострадавшую не удалось.

В день трагедии Жауэн осталась с детьми одна и жаловалась на перегрузку обязанностями и хроническую усталость. В этом детсаду девушка проработала несколько недель.

«Я искренне сожалею о своем поступке, никогда такого не хотела», — заявила подсудимая и заплакала.

Суд установил, что няня страдает склонностью к мифомании и умственной отсталостью. Мириам признали непригодной для работы с детьми, но обвинение подчеркивало, что няня осознавала последствия своих действий. Теперь ей грозит пожизненное заключение.

Ранее воспитательница детсада в Новороссийске ударила ребенка, на нее завели уголовное дело.