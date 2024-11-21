Мужчина поселил 200 змей в гараже и разрешил детям с ними спать

NYP: содержащий 200 змей житель Флориды разрешил детям спать с ними в обнимку

Житель Флориды превратил свой гараж в питомник для 200 экзотических змей и даже позволил своим детям спать с рептилиями в обнимку. Об этом сообщило издание The New York Post .

«Для нашей семьи это нормально», — заявил 45-летний Сократис Христофору.

По его словам, дети не боятся змей, им просто интересно. И вообще его семье повезло, что все они разделяют любовь к рептилиям.

Кроме того, это еще и семейное дело. Среди его питомцев есть редкие зеленые древесные питоны и удавы из бассейна Амазонки.

Мужчина превратил гараж в серпентарий, где поставил специальное оборудование, чтобы обеспечить змеям комфортную жизнь. Там тщательно регулируется температура в каждом террариуме для смены дня и ночи. Днем она составляет +22 градуса, а ночью — +20 градусов.

Христофору тратит на содержание рептилий тысячу долларов (около 100 тысяч рублей) в несколько месяцев. На содержание змей у него имеется лицензия.

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