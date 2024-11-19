Живодер из Пермского края скормил котенка питону на камеру. Теперь его ищет полиция

МВД Пермского края организовало проверку после появления в социальной сети публикаций о местном жителе, скормившем своему питону двухнедельного котенка. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники полиции проводят проверку, они устанавливают все обстоятельства произошедшего», — заявили в МВД по региону.

По данным издание Ura.ru, мужчина живет в деревне Кондратово. Судя по публикации в соцсетях, он запустил двухнедельного котенка в террариум к своему питону. А процесс поедания маленького зверька рептилией снимал на видео.

Так, по информации журналистов, он хотел избавился от нескольких котят, которых родила домашняя кошка. Жестокие кадры владелец змеи потом публиковал в социальных сетях.

Ранее в Мытищах до 21 декабря арестовали живодера, который привязал двух собак к легковому автомобилю и протащил их на высокой скорости по дороге. Он пожаловался, что соседи после этой ситуации устроили ему травлю.