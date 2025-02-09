Мужчина открыл огонь по полицейским в Гамбурге
Bild: в Гамбурге задержали мужчину, стрелявшего по полицейским
В Гамбурге мужчина открыл огонь по полицейским. Злоумышленника задержали, сообщил источник немецкой газеты Bild.
Неизвестный открыл огонь по полицейским недалеко от железнодорожной станции в районе Нойграбен. Через три часа преступника поймали. Обошлось без пострадавших.
«Полицейские в штатском на станции обратили внимание на группу спорящих друг с другом людей. Полицейские подошли к ним, после чего неизвестные разбежались. По информации Bild, происходило ограбление. Во время побега один из мужчин открыл огонь по полицейским в штатском», — написали журналисты.
В ответ на стрельбу полиция также открыла огонь. Движение поездов на станции приостановили. В городе провели масштабную операцию по поимке стрелявшего.
Ранее полицейского при исполнении тяжело ранили в Дербенте. Пострадавшего доставили в центральную городскую больницу Дербента. Врачи оперируют пациента.