Полицейского при исполнении тяжело ранили в Дербенте
РИА «Новости»: в Дербенте полицейский получил тяжелое ранение при нападении
В Дербенте неизвестный напал на полицейского. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах Дагестана.
«Ночью в Дербенте неизвестный открыл стрельбу по сотруднику полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей», — сказал собеседник агентства.
Полицейского в тяжелом состоянии доставили в центральную городскую больницу Дербента. Как сообщили РИА «Новости» в медучреждении, врачи оперируют пострадавшего.
Подробности происшествия выясняются.
Ранее пьяный студент напал на сотрудника ДПС в Подольске. По словам местных жителей, до этого молодой человек из местного колледжа разгуливал по улице с ножом и пытался нападать на прохожих. Буйного юношу задержали на одной из улиц города.