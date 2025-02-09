Полицейского при исполнении тяжело ранили в Дербенте

В Дербенте неизвестный напал на полицейского. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах Дагестана.

«Ночью в Дербенте неизвестный открыл стрельбу по сотруднику полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей», — сказал собеседник агентства.

Полицейского в тяжелом состоянии доставили в центральную городскую больницу Дербента. Как сообщили РИА «Новости» в медучреждении, врачи оперируют пострадавшего.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее пьяный студент напал на сотрудника ДПС в Подольске. По словам местных жителей, до этого молодой человек из местного колледжа разгуливал по улице с ножом и пытался нападать на прохожих. Буйного юношу задержали на одной из улиц города.