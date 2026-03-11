Мужчина два года следил за девушкой с помощью дрона и довел ее до нервного срыва

В Италии 31-летний мужчина на протяжении двух лет следил за бывшей девушкой с помощью дрона, отправлял навязчивые сообщения и подарки. Это привело к нервному срыву у женщины, сообщила газета Today .

Кульминацией давления стало использование беспилотника, который постоянно появлялся над местами, где находилась пострадавшая. После этого у нее случился нервный срыв.

Во время обыска у подозреваемого изъяли дрон и два смартфона. На устройстве нашли снимки женщины и ее нового спутника, сделанные без согласия.

Суд запретил сталкеру приближаться к бывшей возлюбленной. Расследование продолжается. В Италии подобные случаи преследования квалифицируются как уголовное преступление и наказываются лишением свободы.

В прошлом году в США мужчина устроил слежку за своей бывшей девушкой и ее новым возлюбленным, а затем в порыве ревности расстрелял его.