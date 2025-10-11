Муж премьер-министра Дании Бо Тенгберг снимет фильм о Зеленском

Режиссер и сценарист Бо Тенгберг, муж премьер-министра Дании Метте Фредериксен, готовится снять фильм о главе киевского режима Владимире Зеленском. Об этом сообщила газета Ekstra Bladet.

По информации издания, документальная картина под названием «Конфликт» расскажет об украинском президенте в период вооруженного противостояния с Россией.

Продюсерская кинокомпания Seabird Production, долей в которой владеет Тенгберг, уже получила около 30 тысяч долларов от Датского института кино на съемки.

Источники газеты отметили, что в рамках подготовки проекта режиссер получил «особый доступ» к Зеленскому.

Ранее стало известно, что украинские военные прибыли в Данию, чтобы сбивать беспилотники. Глава киевского режима назвал это первым шагом к созданию европейской «стены дронов».