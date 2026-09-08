Музей Ренуара ограбили во Франции

Два злоумышленника проникли утром 8 сентября в музей Пьера Огюста Ренуара в Кань-сюр-Мер на юге Франции и похитили четыре картины, две из которых бросили при попытке скрыться. Об этом сообщила газета Le Figaro .

Преступники проникли на территорию усадьбы Ле Колетт, где Ренуар провел последние годы жизни, через поврежденное ограждение. Затем они попали в здание и вырезали полотна из рам.

Сигнализация музея сработала в 05:48 по местному времени. Муниципальная полиция прибыла через пять минут, после чего злоумышленники попытались скрыться через сад. Во время бегства они оставили две картины и две сумки. Полиция вернула произведения в музей, однако еще два полотна преступники успели вынести.

Общую стоимость четырех работ оценили примерно в девять миллионов евро. Среди похищенных картин — «Мадам Колонна Романо» и «Молодая женщина у колодца». Обе работы предоставил музей Орсе в Париже. Еще два полотна — «Коко читает» и «Мадам Пишон» — нашли на территории усадьбы.

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