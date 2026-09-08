Музей Ренуара ограбили во Франции
Le Figaro: из музея Ренуара во Франции похитили картины на 9 млн евро
Два злоумышленника проникли утром 8 сентября в музей Пьера Огюста Ренуара в Кань-сюр-Мер на юге Франции и похитили четыре картины, две из которых бросили при попытке скрыться. Об этом сообщила газета Le Figaro.
Преступники проникли на территорию усадьбы Ле Колетт, где Ренуар провел последние годы жизни, через поврежденное ограждение. Затем они попали в здание и вырезали полотна из рам.
Сигнализация музея сработала в 05:48 по местному времени. Муниципальная полиция прибыла через пять минут, после чего злоумышленники попытались скрыться через сад. Во время бегства они оставили две картины и две сумки. Полиция вернула произведения в музей, однако еще два полотна преступники успели вынести.
Общую стоимость четырех работ оценили примерно в девять миллионов евро. Среди похищенных картин — «Мадам Колонна Романо» и «Молодая женщина у колодца». Обе работы предоставил музей Орсе в Париже. Еще два полотна — «Коко читает» и «Мадам Пишон» — нашли на территории усадьбы.
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