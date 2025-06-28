Муку с наркотиками нашли в гумпомощи для палестинцев

Наркотики обнаружили в муке, которую палестинцам выдают в американо-израильских центрах распределения гуманитарной помощи. Об этом сообщило Anadolu со ссылкой на пресс-службу правительства сектора Газа.

В мешках с мукой нашли обезболивающее средство оксикодон, его отпускают по рецепту. Власти предположили, что препарат попал в гуманитарную помощь не случайно.

«Возможно, что эти таблетки были намеренно измельчены или растворены в муке, что представляет собой прямое посягательство на общественное здравоохранение», — отметили в правительстве.

В случившемся обвинили Израиль. Наркотики в муке назвали «мягким оружием в грязной войне».

Ранее ЦАХАЛ обстрелял пункт распределения гуманитарной помощи в секторе Газа. Погибли минимум 10 мирных жителей.