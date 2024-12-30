Муфтий Москвы отказался от поездки в Великий Устюг к Деду Морозу

Муфтий Москвы Аляутдинов отказался от приглашения Деда Мороза в Великий Устюг

Заместитель председателя Духовного управления мусульман, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отказался от приглашения посетить резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Свою позицию священнослужитель объяснил в комментарии ТАСС .

Аляутдинов отметил, что благодарен за приглашение от всероссийского Деда Мороза, однако из-за большого количества работы не сможет приехать.

«Мы благодарим за приглашение. Но много работы, приехать не сможем», — сказал он.

Также муфтий призвал россиян «сохранять связь с реальностью» и наполнить предстоящие новогодние каникулы любовью и вниманием к близким, а также заняться собственным всесторонним развитием.

«Во всем, что мы делаем, должна быть польза. Для этого очень важно сохранять искренность души, уметь положиться на Всевышнего», — заключил муфтий.

Ранее московский Дед Мороз рассказал, что, помимо мира на Земле, взрослые просят его рассчитаться с ипотекой.