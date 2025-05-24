Мозамбик заявил о расследовании нападения на научное судно России

Власти Мозамбика инициировали расследование нападения на российское научное судно «Атлантида» у берегов страны. Об этом сообщил портал Club of Mozambique со ссылкой на представителя правительства страны.

Представитель мозамбикского правительства Иносенсио Имписсы уточнил, что расследование продолжается.

«Как только появятся конкретные результаты и мы поймем, что на самом деле произошло, правительство с полной прозрачностью предоставит разъяснения общественности и международному сообществу», — добавил он.

Неизвестные обстреляли российское научно-исследовательское судно «Атлантида» у берегов Мозамбика 10 мая. Никто из россиян не пострадал. Нападение произошло в море у мыса Кабо-Делгадо на севере Мозамбика, где действуют террористические группировки. После этого российское судно зашло в порт в Мапуту, а потом отправилось в Дурбан в Южной Африке.