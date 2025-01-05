Мост в Орегоне рухнул во время движения грузового состава с химикатами

KPTV: вагон с карбамидом рухнул в реку вместе с мостом в Орегоне

Эстакадный мост обрушился в США, когда по нему ехал грузовой поезд. В результате один вагон с карбамидом упал в реку, сообщил телеканал KPTV .

ЧП произошло рядом с городом Корваллис в штате Орегон. Из-за падения вагона никто не пострадал.

«Эстакадный мост рухнул во время движения грузового поезда, в результате чего вагон с мочевиной упал в реку Мэри», — отметил телеканал.

Всего в составе было 19 вагонов. Местных жителей предупредили, что карбамид мог поспасть в воду. Специалисты устанавливают в реке ограждения, чтобы предотвратить распространение химикатов.

Некоторые местные жители рассказали, что несколько лет назад на этом же мосту над произошел пожар.

«Разумеется, мы подумали: это тот, который загорелся? Да, так оно и было», — подчеркнула американка Кристал.

Ранее в Крыму обрушился мост в Джанкойском районе. Из-за ЧП приостановили железнодорожные перевозки между полуостровом и Запорожской областью.