«Моссад» обманом заставил членов «Хезболлы» брать пейджеры двумя руками

WP: Израиль два года планировал операцию по подрыву пейджеров «Хезболлы»

Израильская службы разведки «Моссад» с 2022 года года готовилась к операции с подрывом пейджеров в Ливане. Об этом сообщила газета Washington Post .

В течение девяти лет израильские разведчики занимались прослушиванием боевиков «Хезболлы» с помощью раций. В отличие от пейджеров, заминированные рации «Моссад» начал внедрять еще в 2015 году. В них были огромные аккумуляторы, спрятанная взрывчатка и система прослушки.

Израильские разведчики могли подорвать рации раньше, но решили реализовать новую идею. Они разработали и внедрили в ливанское движение пейджеры, на которых для расшифровки сообщений необходимо зажать кнопки сразу двумя руками. Эти действия активировали вшитую в устройства взрывчатку, отметило издание.

Источники газеты объяснили, что отыскать взрывное устройство в маленьких пейджерах было сложно даже в разобранном состоянии.

Ранее бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад признался, что отдел по борьбе с Израилем в стране возглавлял агент «Моссада». Иранский экс-лидер заявил об этом после сообщений о ликвидации гендиректора «Хезболлы» Хасана Насруллы.