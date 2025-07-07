Москалькова рассказала о реакции омбудсмена Азербайджана на задержание россиян

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева незамедлительно ответила на обращение после задержания россиян в Баку. Об этом РИА «Новости» сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
По ее словам, она попросила коллегу проверить законность происходящего и принять возможные меры для восстановления справедливости.
«Она мне ответила незамедлительно, что обращение мое принято и она примет все необходимые меры по проверке этих данных», — отметила уполномоченный по правам человека в России.
Ранее мать задержанного в Баку Сергея Софронова из Череповца рассказала об условиях его содержания. Россиянина поместили в двухместную камеру и хорошо кормят.
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