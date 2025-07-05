Мать задержанного в Баку Софронова рассказала об условиях его содержания

Арестованных в Баку россиян разместили в двухместных камерах и в целом обеспечили приемлемые условия содержания. Об этом мать Сергея Софронова из Череповца сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Женщина написала, что к арестованным допустили сотрудников посольства. Сын ей отзвонился час назад. До этого показывали фотографии и видео, на которых состояние ребят было плохим, но «сейчас все это позади».

«Отношение — показательно нейтральное. Они размещены в двухместных камерах, условия хорошие, питание отличное. Только наши, чужих нет», — рассказала она.

Софронова задержали в Баку якобы за распространение наркотиков. Его мать отвергла подобные обвинения в отношении сына, добавив, что в тот вечер он после работы пошел в магазин и «оказался в самое ненужное время в самом ненужном месте».

Ранее в Азербайджане работодатели арестованных россиян заявили, что «это абсолютно точно недоразумение и ошибка».