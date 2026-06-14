Москалькова: переговоры с Киевом проходили эмоционально и напряженно

Переговоры с Украиной проходили очень напряженно и эмоционально. Об этом журналисту Павлу Зарубину сообщила бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Очень эмоционально, напряженно. Потому что не хочется, чтобы стали заложником невыполнимых обязательств. И мы не могли позволить довлеть над собой и диктовать условия», — рассказала экс-омбудсмен.

Москалькова занимала должность омбудсмена с 22 апреля 2016 года по 14 мая 2026 года, после чего ее на посту сменила Яна Лантратова.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что ключевым препятствием перед мирными переговорами с Россией стали воинственные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского.

По его словам, Москва открыта к мирному урегулированию, но вынуждена продолжать специальную операцию до достижения поставленных целей.