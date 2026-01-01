Зверский теракт украинских боевиков стал очередным свидетельством умышленного нарушения международного гуманитарного права и требует немедленного осуждения. С таким обращением к Верховному комиссару ООН по правам человека и международному сообществу выступила российский омбудсмен Татьяна Москалькова .

Она подчеркнула, что только так можно содействовать привлечению к ответственности виновных в подлом ударе по мирным жителям Херсонской области.

«Глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате зверского теракта. Скорейшего выздоровления раненым», — добавила Москалькова.

К правительствам суверенных государств и международных структур обратилось и Министерство иностранных дел России. Ведомство призвало адресатов послания не молчать, а публично осудить кровавый теракт киевского режима.

«Игнорирование этой трагедии будет означать только одно — открытое пособничество и соучастие в террористических преступлениях необандеровцев, что получит должную правовую квалификацию с соответствующими последствиями», — указали в заявлении.

В МИД добавили, что удар по мирным жителям села Хорлы лежит на совести западных руководителей, которые продолжают спонсировать украинские власти деньгами и оружием.

Украинские боевики запустили дроны по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области во время празднования Нового года. Прилетевшие БПЛА сожгли дотла оба здания с находившимися людьми внутри. Жертвами теракта стали 24 человека. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура по погибшим в регионе.