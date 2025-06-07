Мошенники в Турции похитили почти 30 миллионов долларов с карт туристов

Жандармерия турецкой провинции Айдын задержала 20 членов преступной группировки, похищавшей деньги с банковских карт иностранных туристов. Об этом сообщило агентство Anadolu .

В общей сложности злоумышленники присвоили около 29,2 миллиона долларов, от их действий пострадали как минимум 268 человек.

Группировку возглавлял владелец гостиницы на курорте Кушадасы на побережье Эгейского моря. Силовики задержали ее членов в разных районах республики, в том числе в Стамбуле, Измире и Анталье.

Сотрудники правоохранительных органов следили за ОПГ на протяжении четырех месяцев после получения информации о подозрительных действиях с использованием POS-терминалов в двух отелях Кушадасы. Они установили, что главарь преступной группы передавал другим гостиницам и компаниям по аренде машин данные с банковских карт туристов.

О неоднократном снятии денег иностранцы узнавали после возвращения на родину. Национальная принадлежность пострадавших туристов пока не уточняется.

Ранее в Турции задержали обманувшую туристов поддельными бронями банду мошенников.