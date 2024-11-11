Мосгорсуд отменил приговор бывшему послу Украины в Казахстане Врублевскому

Московский городской суд отменил приговор бывшему послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому, которого ранее заочно осудили на шесть лет. Об этом «Известиям» заявил адвокат фигуранта уголовного дела Дмитрий Кирсанов.

Врублевского приговорили к тюремному заключению за призывы убивать русских. Дипломата признали виновным в действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенных публично и с угрозой применения насилия.

Адвокат Врублевского отметил, что материалы дела передадут в Басманный суд, рассмотрение пройдет в ином составе.

Бывший посол в одном из интервью в 2022 году сообщил, что Украина будет стараться убить как можно больше русских. Заявление стало резонансным. МИД Казахстана выразил Врублевскому протест, а украинский президент Владимир Зеленский уволил дипломата.