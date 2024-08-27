Прославившегося призывом убивать русских экс-посла Украины заочно осудили в Москве

Басманный суд заочно приговорил экс-посла Украины Врублевского к 6 годам колонии

Фото: РИА «Новости»

Суд согласился с доводами обвинения и заочно приговорил бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, признанного террористом и экстремистом, к шести годам колонии общего режима за призывы убивать русских. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Прокурор просил назначить бывшему дипломату наказание в виде шести лет лишения свободы по части второй статьи о действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенных публично и с угрозой применения насилия.

Басманный суд признал Врублевского виновным и назначил предложенное обвинением наказание. Его тюремный срок начнет исчисляться с момента экстрадиции или задержания на территории России.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление Врублевского в одном из интервью летом 2022 года. Дипломат тогда заявил, что Украина постарается убить как можно больше русских.

«Известия» сообщили, что после этого МИД Казахстана выразил ему протест, а президент Украины Владимир Зеленский снял дипломата с должности.

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