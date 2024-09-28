Мощный взрыв прозвучал в Сумах

В ночь на субботу в городе Сумы на северо-востоке Украине прозвучал мощный взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал « Общественное ».

Подробности происшествия неизвестны. Сирены воздушной тревоги звучали в Сумской, Полтавской, Черкасской и Киевской областях республики.

Вечером в пятницу звуки взрывов прозвучали в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

В четверг стал известно о мощном хлопке в порту «Южный» в Одесской области. Там стояли суда, перевозящие снаряды, ГСМ, технику и водные беспилотники для ВСУ.

ВС России с октября 2022 года наносят дальнобойные удары высокоточным оружием по военным объектам на территории Украины. Гражданская инфраструктура находится вне любой угрозы, подчеркивали в Минобороны РФ.