Мощный взрыв прогремел в поселке Запорожской области

Сильный взрыв произошел в поселке Затока Одесской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» .

Детали ЧП журналисты не привели. Они уточнили, что незадолго до взрыва украинские военные заявляли о запуске ракеты. Министерство обороны эту информацию никак не прокомментировало.

Со ссылкой на местных жителей источник уточнил, что звук взрыва слышали даже в Одессе.

В паблике «Военная хроника» во «ВКонтакте» предположили, что по мосту в Затоке, через который ВСУ снабжали крупные формирования националистов в Донбассе, ударили «Искандером». Официального подтверждения этому нет.

Ранее стало известно, что украинская энергетика после начала спецоперации потеряла более половины всех вырабатывающих мощностей. В настоящее время потенциал энергетики страны рухнул ниже уровня 20 гигаватт.