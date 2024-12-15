Мощный торнадо в Сан-Франциско сняли на видео

Последствия мощного шторма в Калифорнии сняли на видео. Кадры показал американский телеканал CNN .

Торнадо обрушился на Сан-Франциско. Сильный ветер переворачивал автомобили и валил пальмы. Из-за стихии возникли перебои с электроснабжением.

Город впервые в истории включили в зону предупреждения о торнадо, однако Национальная метеорологическая служба не выявила признаков шторма. Скорость ветра в районе парка Золотые Ворота и округа Ричмонд достигала 128 километров в час.

В октябре шторм разбушевался в Сан-Паулу. В результате около 1,6 миллиона бразильцев остались без электричества. Скорость порывов ветра превышала 100 километров в час.