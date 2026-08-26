Мощный оползень сошел на границе Китая и Непала, несколько человек пропали

На границе Китая и Непала сошел мощный оползень, затронувший зону погранперехода. Несколько человек исчезли после ЧП. Об этом сообщило агентство Xinhua .

Происшествие случилось в тибетском уезде Гьиронг (город Шигадзе). По данным журналистов, проезд для машин на этом участке перекрыли, также пропали связь и электричество.

Председатель КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение о развертывании спасательной операции и эвакуации граждан с опасных территорий в районе оползня.

Ранее похожая ситуация случилась в июле. В городе Чунцин на юго-западе Китая сошел оползень. В результате ЧП погибли восемь человек, еще 34 признали пропавшими без вести. Спасательные службы оперативно начали искать людей и обследовать территории. Си Цзиньпин поручил установить причины ЧП, предотвратить новые обвалы и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.