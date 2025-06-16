Мощные толчки зафиксировали на ядерном объекте Фордо в Иране
Вблизи ядерного центра Фордо в Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 2,5
В районе иранского ядерного объекта Фордо зафиксировали землетрясение магнитудой 2,5. Об этом сообщил Национальный сейсмический центр страны на официальном сайте.
Ранее появились сообщения, что этот стратегический объект мог подвергнуться удару корректируемыми авиабомбами GBU-31(V)1/B, примененными экипажами израильских истребителей F-16I.
Пока официальных подтверждений разрушений или ущерба не поступало. Сейсмологи уточняют, что эпицентр толчков находился в непосредственной близости от комплекса
Объект в Фордо является ключевой целью ударов Израиля.
«Вся операция… на самом деле должна быть завершена ликвидацией Фордо», — заявил в пятницу посол Израиля в США Йехиэль Лейтер, его процитировал Axios.
Поэтому израильские власти просили США присоединиться к атаке. У Израиля нет ни противобункерных ракет, необходимых для уничтожения этого объекта, ни стратегических бомбардировщиков, чтобы их нести.
Военные США обладают и тем, и другим, притом на базах, откуда могут достать Иран. Нетаньяху ранее грозил Тегерану сокрушительным ударом.