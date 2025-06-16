Мощные толчки зафиксировали на ядерном объекте Фордо в Иране

В районе иранского ядерного объекта Фордо зафиксировали землетрясение магнитудой 2,5. Об этом сообщил Национальный сейсмический центр страны на официальном сайте .

Ранее появились сообщения, что этот стратегический объект мог подвергнуться удару корректируемыми авиабомбами GBU-31(V)1/B, примененными экипажами израильских истребителей F-16I.

Пока официальных подтверждений разрушений или ущерба не поступало. Сейсмологи уточняют, что эпицентр толчков находился в непосредственной близости от комплекса

Объект в Фордо является ключевой целью ударов Израиля.

«Вся операция… на самом деле должна быть завершена ликвидацией Фордо», — заявил в пятницу посол Израиля в США Йехиэль Лейтер, его процитировал Axios.

Поэтому израильские власти просили США присоединиться к атаке. У Израиля нет ни противобункерных ракет, необходимых для уничтожения этого объекта, ни стратегических бомбардировщиков, чтобы их нести.

Военные США обладают и тем, и другим, притом на базах, откуда могут достать Иран. Нетаньяху ранее грозил Тегерану сокрушительным ударом.