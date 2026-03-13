Мощное землетрясение произошло у берегов Чили

В пятницу, 13 марта, у берегов Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5. Об этом на официальном сайте сообщил национальный сейсмологический центр.

Подземные толчки выявили в 43 километрах к юго-западу от города Уаско. Очаг находился на глубине 28 километров, уточнили сейсмологи.

Информация о пострадавших и возможных разрушениях не поступала. Национальная служба по предупреждению катастроф в социальной сети X заявила об отсутствии риска образования цунами на фоне землетрясения.

Ранее утром землетрясение силой 5,3 балла зафиксировали в центральном регионе Турции. Очаг катаклизма находился на глубине шесть километров в 46 километрах севернее города Токат, информация о пострадавших также не поступала.