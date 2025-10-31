Морского пехотинца США арестовали за сексуальное насилие над 12-летней девочкой

В США арестовали морского пехотинца за похищение и сексуальное насилие над 12-летней девочкой. Об этом сообщили в управлении ФБР американского города Индианаполис, их слова привело РИА «Новости» .

«Действующий морской пехотинец США был задержан после того, как, предположительно, отправился из Северной Каролины в Индиану, чтобы встретиться, похитить и совершить сексуальное насилие над 12-летней девочкой из Хаммонда», — говорится в сообщении.

Агенты ФБР задержали 24-летнего мужчину 26 октября, ребенка благополучно вернули домой. Расследование дела продолжается, пехотинца взяли под стражу, ему предъявили обвинения по трем пунктам.

Ранее шведский суд отказался депортировать мигранта, изнасиловавшего 16-летнюю девушку. Судья постановил, что депортации не будет из-за длительности инцидента: по его мнению, насилие длилось недостаточно долго для столь жестких мер.