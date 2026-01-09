«Морских котиков», которые захватили Marinera, перебросили с авиабазы Милденхол

Американские спецназовцы, захватившие российский нефтяной танкер Marinera в Атлантическом океане, были сначала переброшены с авиабазы Милденхол на отдаленный остров Бенбекьюла, расположенный на западе Шотландии. Сообщил телеграм-канал «Русское оружие» .

Оттуда, на вертолетах 160-го Авиационного полка специальных операций ВВС США, они направились к судну.

«В данный момент отряд вернулся на базу Милденхол в ожидании дальнейших приказов на возможное применение по аналогичной цели», — написали авторы публикации.

Танкер Marinera, следовавший под российским флагом, был задержан 7 января в Северной Атлантике береговой охраной США. Причиной задержания стало «нарушение режима американских санкций». По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, танкер поднял российский флаг, чтобы обойти ограничения.

Россия выражала официальный протест Белому дому из-за преследования нефтяного танкера.

Ранее Трамп принял решение об освобождении двух граждан России, входивших в экипаж Marinera. В МИД РФ отметили, что приветствуют принятое решение и выразили признательность руководству США.