Российские и китайские подлодки впервые провели подводное патрулирование

Подводные лодки ВМФ России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая провели первое совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Со стороны России в патрулировании участвовала дизель-электрическая субмарина «Волхов». За время похода она преодолела более двух тысяч миль и благополучно вернулась во Владивосток.

На воде мероприятие обеспечивали корвет «Громкий» и спасательный буксир «Фотий Крылов».

В июле китайский портал Sohu назвал реакцию России на провокации Японии в Тихом океане «беспощадной». В ответ на испытания японской ракеты Type 88 на острове Хоккайдо российский флот развернул в акваториях Японского и Охотского морей 40 боевых кораблей, в том числе стратегические подлодки.