Морская братва. Акула начала терроризировать туристов в Египте

Акула и несколько рыб терроризируют туристов в Египте. Из-за наплывов хищницы с «морской братвой» периодически закрывают пляжи в Шарм-эш-Шейхе. В распоряжении 360.ru оказалось видео с опасной гостьей.

«Приплыла, в некоторых отелях закрыли море», — рассказала очевидица.

На вид акула не сильно крупная, но что это за вид — неизвестно. Предположительно, это длиннокрылая акула, которая всегда плавает в компании полосатых рыб. Обычно она встречаются на глубине до 230 метров, вес взрослой особи достигает 92 килограммов.

Как сообщил Telegram-канал Shot, акулу отгоняли подальше от берега несколькими катерами. Некоторые отдыхающие не на шутку перепугались, но часть российских туристов напротив поспешили заснять хищницу на видео.

Акулы очень опасны для человека. Ранее в Австралии мужчина серьезно пострадал из-за нападения четырехметровой хищницы. Молодой человек отправился купаться, несмотря на предупреждения береговой охраны. В июне 2023 года в Египте жертвой нападения акулы стал россиянин. Вместе с ним была девушка, ей чудом удалось спастись.