Четыре метра в длину. В Австралии мужчина серьезно пострадал из-за нападения акулы

The Sun: в Австралии мужчина чудом спасся после нападения 4-метровой акулы

Gerald Schömbs
Фото: Gerald Schömbs/Unsplash

На австралийском побережье крупная акула напала на купающегося мужчину. Об инциденте сообщила газета The Sun.

За несколько часов до трагедии, случившейся в поселке Корал-Бэй в штате Западная Австралия, береговая охрана обнаружила тушу китa. Власти выпустили предупреждение об акулах в этом районе, но пляжи так и не закрыли.

Несмотря на опасность, утром мужчина отправился купаться. Ему чудом удалось спастись, так как длина нападавшей хищной рыбы достигала порядка четырех метров. Состояние пострадавшего мужчины оценивается как стабильное.

В июне прошлого года в Хургаде жертвой нападения акулы стал россиянин. Вместе с ним в воде была девушка, которой удалось доплыть до берега.

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