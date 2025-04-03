Моряки российского судна спасли 54 нелегальных мигранта с дрейфующей лодки

Baza: моряки из РФ в Атлантическом океане спасли с дрейфующей лодки 54 человека

Российские моряки спасли полсотни нелегальных мигрантов с дрейфующей лодки в Атлантическом океане. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным журналистов, судно Frio Forwin с россиянами направлялось в Нигерию, когда получило сообщение о происшествии на лодке с мигрантами, где сломался двигатель. Людей начало уносить течением на север.

Российские моряки оперативно принялись искать дрейфующее судно. Через некоторое время лодку удалось найти. В итоге спасли 54 мигранта, среди них было пять женщин и один ребенок.

Все мигранты были гражданами Марокко, Нигерии и Пакистана. Их накормили, напоили и отвезли к якорной стоянке порта Тан Тан.

В декабре прошлого года российский сухогруз затонул в международных водах Средиземного моря. ЧП случилось из-за взрыва в машинном отделении. Моряков спас экипаж с испанского корабля Salvamar Drago.

До этого помочь россиянам могло судно Oslo Carrier 3 под флагом Норвегии, однако по неизвестным причинам оно отказалось взять на борт тонувших членов экипажа. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал «не прощать» Норвегию за отказ.