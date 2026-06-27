Моравецкий призвал мэра Львова извиниться перед Качиньским и Варшавой

Мэр Львова Андрей Садовый должен принести извинения лидеру оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярославу Качиньскому за угрозы судебными разбирательствами, заявил экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий. Об этом сообщил ТАСС .

Моравецкий напомнил, что Польша в целом и партия Качиньского в частности была на стороне Украины в самое тяжелое для нее время.

Весной власти Львова прервали сотрудничество с польской фирмой Control Process, на 90% построившей мусороперерабатывающий завод, и отказались выплатить компенсацию. На международной конференции в Гданьске 26 июня, Качиньский припомнил Садовому этот случай и назвал его «явным сторонником Бандеры».

В ответ львовский градоначальник пообещал подать на польского политика в суд за бездоказательные обвинения.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что скандал с орденами может помешать вступлению Украины в Евросоюз.