Монахиня-кармелитка утонула, спасая своих сестер на Сицилии

Монахиня ордена кармелитов Надир Сантос да Силва утонула, спасая своих сестер на острове Сицилия. Об этом сообщило издание La Sicilia .

Монахини-кармелитки прогуливались вдоль берега по мелководью, но их сбило сильной волной и унесло на глубину. Женщины не умели плавать и начали тонуть.

Две монахини, Надир и Джессика, бросились в воду спасать сестер. Вдвоем им удалось спасти тонущих женщин, однако Надир наглоталась воды и потеряла сознание. Она не смогла выплыть.

К ордену кармелитов 45-летняя Надир Сантос да Силва присоединилась в 1999 году, родом она из Бразилии.

