Бил ногами лежачую. Агрессор накинулся на монашку в Иерусалиме

Полиция задержала мужчину за нападение на католическую монахиню в Иерусалиме

В Иерусалиме сотрудники полиции задержали мужчину, который напал на католическую монахиню из Франции прямо в центре Старого города. Об этом сообщила газета Times of Israel .

Агрессором оказался 36-летний местный житель. Происшествие зафиксировали камеры наблюдения: на записи видно, как мужчина сильно толкнул женщину в спину. Монашка упала на каменные плиты. Злоумышленник отошел, затем вернулся и ударил ее ногой.

Женщина получила несколько травм, в том числе и сильный ушиб головы. Преступник носил религиозную одежду — кипу и цицит. Полицейские классифицировали случившееся как атаку на почве расовой или религиозной ненависти.

Злоумышленника поместили под стражу. Суд в Иерусалиме рассматривает вопрос о продлении его ареста.

Происшествие вызвало серьезный международный резонанс. Пострадавшая монашка оказалась научным сотрудником престижной Французской школы библейских и археологических исследований.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро уже выразил ей поддержку. Он потребовал максимально строго наказать виновника.

Париж, как добавил министр, не намерен мириться с ростом насилия против католических общин в регионе.

В израильской полиции ответили, что относятся к подобным случаям с предельной серьезностью и придерживаются политики нулевой терпимости к любым актам агрессии против духовенства.

Инцидент с французской монахиней произошел на фоне резкого всплеска антихристианских настроений в Иерусалиме, зафиксированного в 2024–2026 годах. Около 80% всех происшествий случаются в Старом городе Иерусалима, чаще всего в Армянском квартале.

В марте 2026 года Россия потребовала от Израиля сохранения статуса-кво святых мест Иерусалима.