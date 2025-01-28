«Мона Лиза» переедет в отдельный зал Лувра

Знаменитую картину «Мона Лиза» Леонардо да Винчи теперь будут выставлять в другом зале Лувра. Для посетителей к ней будет отдельный от остальной экспозиции доступ. Об этом, как сообщила газета The New York Times , заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«„Мона Лиза“ будет выставляться в отдельном зале, с отдельным входом, независимым от остальной экспозиции Лувра», — сказал он.

Макрон отметил, что для доступа в это помещение будет предусмотрен отдельный билет.

Директор музея Лоранс Де Кар ранее направила конфиденциальную записку министерству культуры Франции, в которой сообщила об увеличении нанесенного Лувру урона и сильном обветшании здания. Поэтому музей нуждается в серьезном ремонте.

В марте прошлого года в Лувр пришло письмо с угрозами взорвать «Мону Лизу» и другие шедевры искусства, которые хранятся в здании. Злоумышленники подписали письмо именем «отцов-основателей Конфедерации».